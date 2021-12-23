В Челябинской области обнародовали график выплаты пенсий в новогодние каникулы

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области обнародовало графике выплаты пенсий в новогодние каникулы через отделения почтовой связи УФПС Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в фонде, в почтовых отделениях с семидневной рабочей неделей выплата пенсий будет осуществляться в следующем порядке:

4 января – за 4 и 7 января,

5 января – за 5 и 7 января,

6 января – за 6, 7 и 9 января,

8 января – за 8 и 9 января,

затем по графику.

В почтовых отделениях с шестидневной рабочей неделей (выходной день – воскресение) выплата пенсий будет производиться:

4 января – за 4 и 7 января,

5 января – за 5 и 7 января,

6 января – за 6, 7 и 9 января, 8 января – за 8 и 9 января,

9 января – выходной день, а затем по графику.

В почтовых отделениях с пятидневной рабочей неделей (выходные дни – воскресение, понедельник) выплаты будут производиться:

4 января – за 4 и 7 января,

5 января – за 5 и 7 января,

6 января – за 6, 7 и 9 января,

8 января – за 8 и 10 января,

9 и 10 января – выходные дни, а затем по графику.

В сельских почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей (выходные дни – воскресение, понедельник, среда, пятница) выплата пенсий будет производиться:

4 января – за 4 и 5 января,

5 января – выходной день,

6 января – за 6 и 7 января,

8 января – за 8, 9 и 10 января,

9 и 10 января – выходные дни, а затем по графику.

Подчеркивается, что 7 января (праздник Рождества) для всех отделений почты будет нерабочим днем.

Пенсионеры Челябинской области, получающие полагающиеся им выплаты через кредитные организации (то есть на счет в банке), в январе 2022 года получат пенсии в обычные для себя даты без каких-либо переносов в связи с праздниками.

Альтернативные доставочные организации, обслуживающие Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы Челябинска, начнут доставку январских пенсий по графику выплаты пенсий, с 4 января.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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