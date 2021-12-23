Южноуральские депутаты Госдумы не отличаются активностью

Южноуральские единороссы, представляющие регион в Государственной думе, пока не отличаются активностью: ни один из них не попал в число эффективно работающих депутатов парламента нового созыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 11 представителей Челябинской области в Госдуме в топ-50 рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по пали лишь 2.

Авторами исследования являются политолог Андрей Мартынов и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Рейтинг составляется на основе индекса народного голосования (на сайте «Депутат Клуб»), индекса активности депутата в Госдуме, индекса медийности и экспертного индекса работы в регионах.

Возглавили список единороссы Павел Крашенинников и Анна Кузнецова. Третье место занял Ярослав Нилов из ЛДПР. Из представителей Челябинской области в топ-50 попали лишь два парламентария – лидер южноуральских справедливороссов Валерий Гартунг и его однопартийка Яна Лантратова, попавшая в региональный список Челябинской области по настоянию федерального руководства СРЗП.

Гартунг занял 27-е место. За три месяца работы восьмого созыва Госдумы челябинец записал на свой счет уже 32 выступления в ходе пленарных заседаний. Впрочем, г-н Гартунг всегда славился любовью к эмоциальным речам.

Яна Лантратова выступала 14 раз. В отличие от старшего товарища, Лантратова пока, в основном, ограничивается вопросами, в то время как у Гартунга превалируют оценочные заявления и предложения. Представительница СРЗП заняла 49-ю строку рейтинга.

Напомним, всего Челябинскую область представляют в Госдуме восьмого созыва 11 депутатов: 6 – от «Единой России», 2 – от СРЗП и по 1 от партий КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» (они, кстати, тоже активностью не отличаются).

Челябинск, Виктор Елисеев

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