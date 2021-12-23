Челябинцы оборудовали на автомойке подпольный водочный цех

В Челябинске полицейские пресекли нелегальную деятельность цеха по производству алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» задержали троих местных жителей, организовавших производство и сбыт фальсифицированного спиртного.

Стражами порядка установлено, что двое молодых людей, 2000 года рождения, и 34-летняя женщина оборудовали подпольный цех в арендованном помещении автомойки на территории Курчатовского района. Здесь хранилась готовая к реализации продукция, а также было организовано ее производство.

В ходе обысков, проведенных полицейскими совместно с коллегами из регионального управления Росгвардии, изъято более 1 тысячи 600 бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки, свыше тонны спирта, а также оборудование для нелегального производства крепких напитков на сумму более 100 тысяч рублей. По имеющейся информации, фальсифицированное спиртное распространялось через небольшие розничные магазины областного центра и близлежащих населенных пунктов.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Спиртовое сырье, использовавшееся при производстве, направлено для проведения экспертизы. Полицейскими будет установлена легальность его происхождения и степень опасности для здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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