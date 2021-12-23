Высокопоставленная чиновница Верхнеуральска за три года купила на бюджетные деньги 44 квартиры, не пригодных для жизни

В Челябинской области перед судом предстанет начальник управления Верхнеуральского района, потратившая 27,8 миллиона рублей на негодные квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района направило в суд уголовное дело в отношении начальника управления имуществом и земельными отношениями районной администрации, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы чиновница в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в Верхнеуральске в муниципальную собственность 44 квартиры, не отвечающие предъявляемым строительно-техническим и противопожарным нормам. Указанные жилые помещения, не пригодные для проживания, были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Муниципальному образованию причинен ущерб в размере свыше 27,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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