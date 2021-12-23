Южноуральца задержали за изнасилования и разбои девятилетней давности

В Челябинской области задержали местного жителя, причастного к преступлениям 2012 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и разбоях.

Преступления происходили в 2012 году на территории Сосновского и Красноармейского районов. Тогда Челябинск и окрестности держали в страхе слухи о появившемся маньяке. Вечером в малолюдных местах неизвестный нападал на женщин, насиловал и отбирал личные вещи. От действий насильника пострадали три местных жительницы.

Долгое время на насильника не удавалось выйти. Наконец, при проведении дополнительных экспертных генетических исследований была установлена причастность к совершению преступлений конкретного лица. После задержания южноуралец дал признательные показания, подтвердив свои слова в ходе следственных действий на месте преступлений.

Сейчас обвиняемый в преступлениях находится в СИЗО. Расследование преступления находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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