Жители Южного Урале жалуются на длительное отсутствие воды – вопрос не решается неделями

Жители Южного Урале жалуются на длительное отсутствие воды. Представители сразу нескольких населенных пунктов рассказали о проблеме в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 недели мучаются без воды жители домов №32 – 46 по улице Победы в Сатке. С 10 декабря не работает колонка подачи питьевой воды, расположенная возле дома №38.

«Мы лишены возможности получения воды как для приготовления пиши, так и в целях гигиены (отсутствует возможность мыться). Близлежащие колонки находятся на расстоянии 500 – 700 метров, а мы, жители возрастом 60+, физически не в состоянии носить воду на таком расстоянии. Обращались на протяжении всего этого времени в АО «Энергосистемы», но получаем отказ. Обращались в администрацию района, но, видимо, и они не в состоянии повлиять на руководство монопольной организации – АО «Энергосистемы», – пишут жители.

В администрации Сатки сообщили: «Информация о промерзании колонки по указанному адресу передана в МКУ «Городское управление ЖКХ» для направления заявки в адрес ресурсоснабжающей организации».

Но горожане возразили: «На протяжении двух недель систематически звоним в АО «Энергосистемы», но каждый раз – отказ. Колонка не промерзла, так как температура не низкая, там поломка в самой колонке». И делают вывод: вопрос в ближайшие дни решен не будет.

Аналогичная ситуация складывается в поселке Спасском Верхнеуральского района. Правда, там нет воды пока только 5 дней.

«ЖКХ на протяжении этих всех дней устраняет порыв на нашей улице шоссейной, но только толку от этого ноль. С утра раскапывают, вечером закапывают, – рассказывают сельчане. – Нашу линию – это пять домов (10 дворов) – вообще отрезали. У меня электрокотел, который подпитывается водой непосредственно с системы, встал. Дома холодно. Двое детей заболели».

Месяц назад водовод уже ремонтировали, рассказывает житель поселка, жалуясь, что в ходе этих работ у него сгорели котел и насос. «Только все заменили, и опять такая же ерунда. Кто мне будет возмещать ущерб? Прошу, пожалуйста, разберитесь со сложившейся проблемой. Как долго мы будем страдать – на улице-то не май месяц!»

Чиновники говорят, что для устранения проблемы нужен гидромолот, но получить его удастся не ранее 25 декабря.

Челябинск, Павел Зварзин

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