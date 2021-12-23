Коммунальный ад: в Верхнем Уфалее почти месяц отключают друг за другом воду, тепло и электричество

Жители Верхнего Уфалея крайне обеспокоены ситуацией с коммунальными ресурсами, сложившейся в городе в декабре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», едва ли не каждый день им отключают то воду, то отопление, то электричество. И такая ситуация длится уже почти месяц.

«Уже который день подряд в Верхнем Уфалее происходят веерные отключения домов и социальных объектов от коммунальных услуг, – рассказали южноуральцы. – Под видом коммунальной аварии практически ежедневно отключают то свет, то воду, то отопление. При этом сначала отключают, а потом предупреждают жителей об отключении».

В СМИ горожан вынудили обратиться масштабные отключения отопления и водоснабжения, произошедшие 17, 21 и 22 декабря.

Однако, судя по объявлениям, размещаемым на официальной странице мэрии Верхнего Уфалея ВКонтакте, отключения начались еще в конце ноября. Так, об отключении электроэнергии сообщается 30 ноября (электро- и теплоснабжение). Далее горожан извещают об отключении различных ресурсов 2, 3, 7, 8, 9 декабря (все – электроснабжение), 10 декабря (электро- и водоснабжение) и так далее.

Действительно, едва ли не каждый день в городе отключают электроснабжение, водоснабжение или отопление. В качестве причин указываются не только аварийно-восстановительные работы, но и вполне себе плановые: технологическое присоединение, проверка и замена пунктов учета потребляемых ресурсов, замена задвижек на водоводе.

Под отключение зачастую попадают десятки многоэтажных домов, включая детские сады и другие учреждения.

И если в первой половине декабря превалировали плановые работы, о которых уфалейцев предупреждали заранее, во второй половине месяца начались массовые аварийные отключения, о которых горожанам сообщают через несколько часов после того, как такое отключение произошло. В ответ на возмущенные комментарии представители городских властей заявляют, что информацию публикуют сразу после ее получения.

Особенное беспокойство южноуральцев вызывают участившиеся аварии на тепловых сетях.

Получить комментарии администрации города не удалось: корреспондент РИА «Новый День» сегодня целый пытался дозвониться до мэрии по телефонам, указанным на официальном сайте, но чиновники так и не взяли трубку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»