В парламенте Челябинской области появились три новых вице-спикера

В Законодательном собрании Челябинской области появились три новых вице-спикера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», места стали вакантны после перехода Олега Голикова и Владимира Павлова в Госдуму, а Александра Лазарева – на пост председателя регионального парламента.

Новыми вице-спикерами избраны генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, исполнительный директор регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Павел Киселев, а также генеральный директор АО «Областное телевидение» Олег Гербер. Все трое будут иметь равные полномочия.

Должность первого вице-спикера в ЗСЧО упразднена.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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