Классный руководитель уже сбежала: челябинский школьник держит в страхе весь класс

В челябинской школе не могут урезонить «диковатого» второклассника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже второй год назревает конфликт в одной из школ Челябинска. Об этом рассказывают родители второклассников.

В одном из вторых классов образовательного учреждения не могут найти управу на его ученика. Мальчик ведет себя агрессивно, срывает уроки, избивает одноклассников, причем как мальчиков, так и девочек.

«Он с первого класса был неадекватный, а его родители не реагируют на наши обращения через общий чат, – цитирует 74.ru мать одного из учащихся. – Наша классная руководительница боролась с ним, боролась, писала докладные, но ничего не произошло, в итоге она просто уволилась».

Директор школы признает: с ребенком, действительно, трудно, и сложности начались еще в первом классе. «Ребенок к нам пришел 1 сентября в прошлом году. Он был диковатый, потому что не воспитывался в детском коллективе, – рассказывает педагог. – Ребенок трудно адаптировался в классе, возникали различные проблемы, связанные с установлением контакта с детьми. Нам пришлось очень много с ним работать, мы неоднократно вызывали родителей. Более того, мы рекомендовали пройти занятия с психологом в районном центре. Прошлой весной мы пригласили психологов на совет профилактики с представителями инспекции по делам несовершеннолетних, и с 1 мая мы поставили его на учет».

По словам руководителя школы, мальчик живет с матерью, его родители развелись. Но отец ребенка не бросает. При этом учится он неплохо. Есть подвижки и в поведении, он уже несколько адаптировался. Но свои эмоции по-прежнему выплескивает в виде агрессии к учителям и одноклассникам.

Недавно произошла еще одна вспышка: мальчик пнул одноклассницу в живот. Измотанные полуторогодовым противостоянием педагоги предложили матери школьника перевести его на альтернативную форму обучения, но та отказалась наотрез. Правда, на сей раз челябинка пообещала принять к сведению рекомендации школы и уже договорилась о регулярных встречах со школьным психологом.

В городском комитете по делам образования разводят руками: по закону, все решения, связанные с образованием ребенка, принимают родители. Для применения же дисциплинарных взысканий школьник еще слишком мал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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