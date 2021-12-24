24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие промышленности региона в 2021 году», посвященная итогам деятельности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, регионального Фонда развития промышленности, а также результатам реализации областной промышленной политики