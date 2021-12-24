24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

24.12.2021, пятница
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие промышленности региона в 2021 году», посвященная итогам деятельности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, регионального Фонда развития промышленности, а также результатам реализации областной промышленной политики
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13:00 Челябинск – Приемная Деда Мороза (парк «Сад Победы»)
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13:40 Челябинск – Елка Главы города для учеников начальной школы (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр, 59, театральный корпус)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Сфера здравоохранения. Нацпроекты. Итоги 2021 года» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Презентация нового издания Объединенного государственного архива Челябинской области – сборника документов «И100рии извивы. Далекое и прошлое Южного Урала в архивных документах», посвященного 100-летию архивной службы Челябинской области (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Снежинки из бумаги» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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