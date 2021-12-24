Сами виноваты: мэрии Челябинска отказали в иске о взыскании 194 миллионов рублей с недобросовестного подрядчика

Суд отказал представителям властей Челябинска во взыскании неустойки с дорожной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет дорожного хозяйства Челябинска не смог отстоять в арбитражном суде право на взыскание неустойки с АО «Южуралмост» в 194,1 миллиона рублей за срыв работ по строительству развязки на улице Братьев Кашириных.

Интересно, что в суд на дорожную компанию чиновники подали после проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области: тогда аудиторы указали, что КДХ не предъявил требования об уплате неустойки, хотя работы были выполнены с задержкой.

Однако суд первой инстанции в удовлетворении иска мэрии отказал. Судья согласился с аргументами представителей коммерческого предприятия, заявивших, что вина в срыве строительных работ лежит на самих чиновниках. Как указано в материалах суда, дорожники получили строительную площадку в состоянии, не пригодном для выполнения работ, в мэрии не торопились с выдачей разрешительной и проектной документации, а в ходе геодезической разбивки рабочие наткнулись на ранее выполненные конструкции. «При этом заказчиком не дано решение по оценке качества и возможности использования указанных конструкций», – говорится в решении.

В настоящее время комитет дорожного хозяйства Челябинска готовится оспорить решение первой инстанции. Однако ряд экспертов не исключают, что доказать свою правоту чиновники вряд ли будут стараться. Не исключено, что речь идет о легализации убытков.

Отметим, что аналогичные разбирательства с «Южуралмостом» сейчас ведет министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Там речь идет о 58 миллионах рублей. Но пока события развиваются в похожем ключе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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