Дело о взятке челябинского замминистра передали прокурору

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина, обвиняемого в получение взятки.

Напомним, чиновника задержали 3 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Белавкин получил взятку в 1 миллион 175 тысяч рублей от организации, выполнявшей капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

В ходе расследования уголовного дела в СКР также выяснили, что Иван Белавкин приобрел дорогостоящую недвижимость и земельные участки своим близким родственникам на сумму свыше 8,3 миллиона рублей. Причем средства, потраченные на это, не были указаны в ежегодных справках о доходах и расходах чиновника. Эта информация направлена прокурору области для принятия мер.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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