Владельцы ТРК обратились к властям Южного Урала с просьбой отменить QR-коды и налоги

Собственники торгово-развлекательных комплексов Челябинской области направили обращение губернатору. Авторы письма просят отменить QR-коды для посещения ТРК и предоставить комплексам ряд льгот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подписи под обращениями поставили управляющие ТК «Кольцо», «Космос», «Горки», «Урал», «Фиеста», «Фокус», «Радуга», «Родник», «Алмаз», а также более десятка ТЦ Магнитогорска.

Как следует из текста обращения, с момента введения QR-кодов для посещения крупных торговых центров (30 октября) трафик в них в среднем упал на 40% – 50%, выручка арендаторов снизилась на 40% – 70%. Больше всего пострадали представители малого и среднего бизнеса. У них выручка снизилась на 70% – 80%.

При этом задолженность арендаторов растет. Кроме того, все чаще они предлагают собственникам ТРК снизить арендную плату. Еще одна проблема – ухудшение эмоционального фона посетителей.

В итоге, с одной стороны, торговые центры вынуждены идти навстречу своим арендаторам, в том числе снижая плату. С другой, их собственные расходы растут, так как пришлось увеличить число сотрудников для проверки QR-кодов.

Решение о введении QR-кодов было оправдано сложной эпидемиологической обстановкой, признают авторы обращения. Но положительный эффект от дополнительных ограничений однозначно получен, уверены предприниматели. «Важно отметить, что торговые центры являются одними из наиболее эффективных предприятий в части соблюдения ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер, поскольку оснащены всем необходимым оборудованием и оперативно принимают организационные решения. Кроме того, управляющие компании организовали вакцинацию своих сотрудников и сотрудников арендодателей», – напоминают они.

Дальнейшее сохранение пропускной системы грозит отрасли катастрофой, уверены авторы обращения. Поэтому они просят отказаться от использования QR-кодов. Также бизнесмены предлагают обнулить налог на имущество, земельный налог и арендные платежи с четвертого квартала 2021 года и на весь 2022-й, субсидировать расходы на оплату коммунальных услуг, а также компенсировать им затраты на покупку оборудования для просмотра QR-кодов и организацию дополнительных постов охраны.

Кроме того, властям напоминают, что сфера управления торговой недвижимостью до сих пор не включена в перечень пострадавших от распространения COVID-19, что, по мнению предпринимателей, неверно.

В администрации губернатора Челябинской области пообещали рассмотреть обращение. Хотя и дали понять, что до достижения уровня вакцинации в 80% отмена ограничительных мероприятий вряд ли возможна.

Интересно, что поддержки среди простых челябинцев обращение владельцев и управляющих ТРК не нашло. «Ой, я сейчас заплачу! А когда вместо вас ЗСО атаковали пенсионерки, которые получили штрафы, вы где были? – спрашивают авторов документа в социальных сетях. – Нисколько вас не жалко...»

Многие комментаторы пишут, что необходимость в услугах ТРК существенно снизилась. «Подарки к Новому году через интернет заказали, еще и дешевле получилось. А уж продукты найдем, где купить, да и готовить еще не разучились», – пишут челябинцы. «Вы уже не нужны. Лишнее звено, посредники, в современном мире цифровых технологий», – соглашаются другие комментаторы.

К тому же представителям бизнеса горожане попросту не доверяют. «Отменить или приостановить – вот в чем проблема! – рассуждают южноуральцы. – То есть под Новый год хотят денег срубить, а там – хоть трава не расти! Так получается? Сразу надо было отказываться от проверок!»

Следует отметить, что многие, отказавшие представителям отрасли в поддержке, заявляют: вакцинацию они прошли, и у них есть QR-код. Но от посещения ТРК они отказались принципиально именно из-за нежелания выполнять требования о предъявлении кода при посещении торгового центра. Интересно, что среди комментаторов часто звучат сожаления о действии пропускного режима в театрах. К действию той же системы в ТРК отношение более безразличное.

Челябинск, Виктор Елисеев

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