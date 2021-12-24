Суд заставил мэрию Трехгорного реконструировать разваливающийся мост

Суд обязал власти Трехгорного провести реконструкцию аварийного моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Трехгорный провело проверку исполнения законодательства в сфере дорожной деятельности.

В ходе нее выяснилось, что в марте 2020 года произошло обрушение консольной плиты на мосту через Бахтияров ручей на муниципальной автодороге городского округа.

По итогам проведенного обследования состояние сооружения оценено как аварийное, даны рекомендации о запрете эксплуатации моста.

Впоследствии заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции моста, однако заключение Госэкспертизы на нее не получено, замечания в полном объеме не устранены, работы по реконструкции автомобильной дороги не начаты.

Поскольку администрацией Трехгорного не был принят весь комплекс мер к ремонту мостового перехода, прокурор обратился в суд с требованиями возложить на администрацию обязанность по проведению реконструкции.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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