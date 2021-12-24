Уральские металлурги задействуют передовые технологии инвентаризации запасов сырья

ММК внедряет передовые технологии для инвентаризации запасов угля и ЖРС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «ММК» внедряет систему инвентаризации запасов угля и железорудного сырья (ЖРС) на базе аэрофотосъемки и наземного лазерного сканирования, разработанную компанией SAREX, резидентом «Сколково». Генеральным подрядчиком реализации проекта выступает ООО «ММК-Информсервис».

Система используется на пяти складах коксохимического и горно-обогатительного производств на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», суммарно содержащих более миллиона тонн сырья. Для обеспечения полноценного покрытия всех складов, для каждого используется свой тип съемки: для открытых складов применяется аэрофотосъемка, а для закрытых – наземное лазерное сканирование.

Далее, по результатам съемок, выполняемых дважды в неделю, формируются точные цифровые модели складов, состоящие из десятков миллионов точек и доступные для производственных специалистов через web-интерфейс, не требующий установки дополнительного программного обеспечения.

На основе цифровых моделей складов и отдельного модуля системы SAREX создаются динамические аналитические отчеты (дашборды), позволяющие оперативно получить информацию о запасах сырья в разрезе даты, вида сырья, конкретного склада.

Важным аспектом внедрения стало развертывание системы в закрытом IT-контуре ПАО «ММК» с соблюдением всех требований по информационной безопасности.

Начальник участка внешней приемки Дмитрий Лычак отмечает: «Использование SAREX позволяет повысить точность данных об объемах запасов по сравнению с традиционной маркшейдерской съемкой, обеспечить ее доступность, достоверность и наглядность за счет использования цифровых моделей складов и построения аналитических отчетов, а также сформировать единую информационную среду, упрощающую коммуникацию производственных подразделений и коммерческой дирекции».

Челябинск, Виктор Елисеев

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