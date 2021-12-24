Расходы южноуральцев выросли. В лидерах – транспорт и коммуналка

В Челябинской области выросли расходы домашних хозяйств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, ресурсы, которыми располагали домашние хозяйства (в среднем на одного члена семьи в месяц) составили в 3 квартале 2021 года 30,5 тысяч рублей, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,1% (26,5 тысяч рублей).

Основная доля ресурсов домашних хозяйств приходится на денежные доходы (25,4 тысячи рублей, или 84%). Рост их в сравнении с прошлым годом составил порядка 20%. Настолько же вырос объем займов и израсходованных сбережений, увеличившийся с 3,1 до 3,7 тысячи рублей. А вот сумма натуральных поступлений незначительно снизилась – за счет продуктов с личных подсобных хозяйств.

Расходы на потребление в домашних хозяйствах составили 20,8 тысячи рублей, что больше на 15,5% в сравнении с АППГ (18 тысяч рублей).

Основная часть расходов приходится на домашнее питание (6,1 тысячи рублей), транспорт (3,7 тысячи рублей) и организацию отдыха и посещение культурных мероприятий (чуть более 2 тысяч рублей).

Интересно, что в этом году затраты домохозяйств на домашнее питание снизились на 15%. Зато ощутимый рост показали расходы на транспорт (+17%), жилищно-коммунальные услуги (+25%). Лидером роста стали отдых и посещение культурных мероприятий – здесь затраты выросли более чем вдвое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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