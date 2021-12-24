В Челябинской области вырастет тариф на обращение с ТКО

Власти Южного Урала одобрили увеличение тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, сегодня, 24 декабря, на заседании правления ведомства принято решение об установлении для населения льготных тарифов на услугу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год.

В 2022 году изменение тарифа на обращение с ТКО произойдет одновременно с другими коммунальными тарифами: не с 1 января, а с 1 июля 2022 года. И рост, как заверяют чиновники, не превысит 3,4%.

Однако, ранее стало известно о том, что 17 декабря то же ведомство согласовало увеличение предельного размера тарифа в Карабахском кластере вдвое. Действительно, согласно постановления регионального минтарифа, в кластере, объединяющем Златоуст, Миасс, Карабаш, Чебаркуль, а также Чебаркульский, Кусинский и Уйский районы, эта величина вырастет вдвое – с 568,09 рубля до 1161,35 рубля за кубометр.

Обеспокоенные южноуральцы обратились к властям за разъяснениями. В правительстве региона подтвердили, что тариф для населения вырастет на заявленные 3,4%. Существенно возросший предельный тариф будет распространятся на взаимоотношения регионального оператора с юридическими лицами и ИП.

Кроме того, это – так называемый «экономически обоснованный тариф», который будет использован для расчета компенсационных выплат, которые регоператор сможет получить из областного бюджета. Дело в том, что после споров с регоператорами, не раз заявлявших о потерях, понесенных ими в результате ошибок при составлении региональным минэкологии территориальной схемы обращения с отходами, правительство Челябинской области пошло на уступки предпринимателям. И с 2021 года в регионе действуют льготные тарифы для населения.

Это значит, что минтарифа относится более либерально к запросам регоператоров на увеличение стоимости обращения с ТКО. Но согласованные им экономически обоснованные тарифы ложатся не на плечи жителей, а на бюджет Челябинской области. Хотя предприниматели говорят лишь о частичной компенсации их затрат из региональной казны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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