Завстоловой в Челябинской области получила срок за присвоение полутора миллионов рублей, полученных у родителей школьников

В Нагайбакском районе вынесен приговор о хищении свыше 1,3 миллиона рублей, собранных на питание с родителей школьников.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нагайбакский районный суд признал заведующую столовой МОУ «Фершампенуазская средняя школа» виновной в хищении свыше 1,3 миллиона рублей, собранных с родителей за питание учащихся.
Факт совершения преступления выявлен прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательной организации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Судом виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.
Сумма причиненного ущерба взыскана с женщины в пользу образовательного учреждения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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