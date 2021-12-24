Завстоловой в Челябинской области получила срок за присвоение полутора миллионов рублей, полученных у родителей школьников

В Нагайбакском районе вынесен приговор о хищении свыше 1,3 миллиона рублей, собранных на питание с родителей школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нагайбакский районный суд признал заведующую столовой МОУ «Фершампенуазская средняя школа» виновной в хищении свыше 1,3 миллиона рублей, собранных с родителей за питание учащихся.

Факт совершения преступления выявлен прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательной организации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Судом виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Сумма причиненного ущерба взыскана с женщины в пользу образовательного учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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