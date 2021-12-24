Общественники потребовали привлечь к ответственности дорожного подрядчика за пробки и ДТП на М5 «Урал»

Общественники потребовали привлечь к ответственности виновных в некачественном содержании трассы М5 в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, с начала зимнего сезона 2021 года на участке Челябинск – Уфа регулярно происходят ДТП, в том числе с летальными исходами. Также возникают многочасовые заторы.

Причина, по мнению экспертов, кроется в некачественном и недобросовестном содержании подрядчиком АО «УралАвтодор» вверенного ему участка. Общественники обратились в ФКУ Упрдор «Южный Урал» с просьбой применить к компании полный объем допустимых санкций, а также рассмотреть вопрос о расторжении госконтракта. Кроме того, в прокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности АО «УралАвтодор» и качества контроля за его работой, осуществляемого заказчиком ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Поводом стало большое количество обращений от автомобилистов, поступающих общественникам и буквально взрывающих социальные сети. Водители обеспокоены тем, что ситуацию на «дороге смерти» никто не контролирует. «Чаще всего, сообщая о пробках и ДТП на М5 «Урал», граждане указывают, что участок не был очищен, из-за чего большегрузы не смогли подняться в гору, также говорят о снежных навалах, наледи, снежной каше, которая образовывается из-за реагентов (по всей видимости, подрядчик выбрал легкий путь), колеях», – рассказали представители общественной организации.

При этом мониторинг активистов показал, что в период, когда еще нет аномальных температур и сильных осадков, ситуация уже приобретает критический характер. К примеру, 13 ноября на 1711-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Саткинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек.

На следующий день на участке той же трассы между Юрюзанью и Усть-Катавом перевернулся большегруз, перегородив дорогу. А на перевал Уреньга в сторону Челябинска не могли подняться фуры.

Не прошло и недели, как М5 «Урал» снова прогремела в сводках: 17 ноября в районе Юрюзани образовался огромный затор. «По жалобам водителей, некачественная уборка дороги привела к транспортному коллапсу: фуры не смогли двигаться в горной местности, движение было заблокировано», – уточнили общественники.

На этой неделе во вторник и среду из-за скользкой дороги водители вновь оказались в дорожном коллапсе возле Сима, Чебаркуля, Златоуста, Усть-Катава. И снова произошло ДТП с погибшими: автовоз вылетел в кювет, два человека погибли.

Вынужденная необходимость тратить часы в пробках создает дополнительные риски для водителей. Особенно для тех, кто перевозит грузы и из-за заторов несет экономические потери. Таких автомобилистов на трассе 80%. Многие не выдерживают и принимают фатальные решения: объехать пробку по встречной полосе или заснеженной обочине, обойти впереди движущуюся машину на высокой скорости.

АО «УралАвтодор» обслуживает автодорогу М5 «Урал» на участке км 1548+651 – км 1871+058 на основании госконтракта на сумму 2,6 миллиарда рублей. Для дороги установлен высокий уровень содержания. «Это означает, что к уборке путепровода выдвигается ряд повышенных требований, несоблюдение которых просто запрещено. Цель такого рода требований – обеспечить такое состояние трассы, чтобы осуществлялось круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Исполнитель обязан не допускать образования заторов и снижения скорости движения автомобилей (относительно разрешенных ПДД). На практике же, как показал мониторинг, подрядчик попросту пренебрегает нормативами и требованиями, нарушая в том числе и условия госконтракта», – отмечают в общественной организации.

«Недисциплинированность подрядчика подтверждает и тот факт, что ему ежемесячно выставляются штрафы по 100 тысяч рублей за неисполнение требований заказчика. Всего таких штрафов, по данным ФКУ Упрдор «Южный Урал», выставлено на 27 миллионов рублей», – рассказали общественники. Однако контрактом предусмотрены более серьезные санкции: от шести миллионов рублей за каждое нарушение непосредственно в исполнении работ подрядчиком и штрафы за каждое ДТП, произошедшее по вине исполнителя, не обеспечившего безопасное состояние дороги. Применением этих штрафов заказчик по каким-то причинам пренебрегает, используя лишь формальные санкции за неисполнение собственных предписаний.

«Необходимо вводить самые жесткие санкции, поскольку речь идет о человеческих жизнях. Важно также понимать, что состояние федеральной дорожной трассы является и одной из основных составляющих имиджа региона. Ситуация, когда бизнес принимает решения объехать челябинскую трассу стороной из-за невозможности ее качественного и безопасного использования, должна быть исключена. Уже сейчас нужно применить в отношении компании полный объем штрафов, предусмотренных контрактом. В случае, если нарушения продолжатся, считаем единственно верным расторгнуть договор и внести АО «УралАвтодор» в реестр недобросовестных поставщиков», – считают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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