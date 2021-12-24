В Челябинске грузовик «потерял» на дороге пятиметровую трубу

Огромная труба вывалилась на дорогу из прицепа в Ленинском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 24 декабря, на Копейском шоссе, недалеко от пересечения с улицей Трубников. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

На появившемся в интернет-сообществах фото видно, что на дороге лежит металлическая труба диаметром 1 тысяча миллиметров, 5 метров в длину. На дальнем плане видно остановившийся прицеп, перевозящий такие же трубы.

«Пункт назначения Копейское шоссе», – подписана фотография.

По словам горожан, из-за происшествия на шоссе скопилась серьезная пробка.

В ГИБДД сообщили, что информации о ДТП к ним не поступало. По всей видимости, в результате инцидента никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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