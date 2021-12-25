На Южном Урале во время метели погибла женщина

В Магнитогорске во время метели исчезла пенсионерка.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, вечером 20 декабря 80-летняя женщина возвращалась из поселка Светлого в город и попала в начавшуюся метель. До городской квартиры она таки не добралась: позвонила по сотовому телефону родным и сказала, что упала в овраг.

Тело нашли вчера. По предварительным данным, женщины замерзла насмерть.

Тем не менее, Следственный комитет проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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