В одном из детских садов Челябинска родители подрались на глазах у детей

В одном из детских садов Челябинска родители подрались в группе – на глазах у детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился вчера вечером в МДОУ №369 в Тракторозаводском районе. Конфликт произошел между родителями одного ребенка: его одновременно пришли забирать отец и мать с бабушкой. Отцу не понравилось, что от тещи пахнет алкоголем. Ребенку, по всей видимости, тоже: по словам очевидцев, когда бабушка приблизилась к мальчику, тот заплакал и отстранился.

«За ребенком пришел папа, но мама всегда против, чтобы он его забирал, – цитирует 74.ru сотрудников десада. – Но у нас нет таких документов, которые бы ограничивали папу, – ни решения суда, ничего, поэтому родители должны между собой сами разобраться. В итоге папа пришел, воспитатель позвонила маме, она не ответила. Папа сказал, что мама сейчас тоже придет. Она действительно сама подошла, они долго разговаривали в прихожей. Потом мама зашла в группу и говорит: «Вызывайте полицию». Но полицию не стали вызывать». Тут-то и «подтянулась» бабушка, сообщившая, что пришла с корпоратива, и продолжившая веселье рукоприкладством.

Отец включил видеокамеру на телефоне, теща попыталась выбить у него мобильник из рук, к ней присоединилась дочь. Мужчина отбивался. Потасовка сопровождалась криками и бранью. Все это происходило на глазах других родителей и их детей. Дебоширов еле выгнали на улицу.

Полицию так и не вызвали. Ребенок ушел домой с матерью и бабушкой.

Челябинск, Павел Зварзин

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