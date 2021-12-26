На Южном Урале ожидаются сильные метели

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС, грядущей ночью на Южном Урале ожидаются снег, местами сильный, и метели.

Днем 27 декабря тоже прогнозируются обильные осадки, метели, гололед. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. При этом существенно потеплеет: днем будет около -9.

В миндортрансе Челябинской области сообщили, что ухудшение погодных условий уже сегодня вечером ожидается в южных районах и в горнозаводской зоне. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

Челябинск, Павел Зварзин

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