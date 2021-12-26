В Челябинской области трассу М-5 «Урал» закрыли для большегрузов и пассажирского транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД региона, в связи с ухудшающимися погодными условиями (сильный снег, метель, гололед) введен запрет движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта грузоподъемностью от 5 тонн на участке от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль (1548 по 1796 км).

Ограничения будут действовать минимум до 9:00 27 декабря. В зависимости от погодных условий ограничения могут быть продлены.

Автомобилистов просят отказаться от дальних поездок.

Челябинск, Павел Зварзин

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