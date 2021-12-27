На трассе М-5 «Урал» сняли ограничения движения

В Челябинской области сняли ограничения движения по трассе М-5 «Урал».

Как уже сообщал «Новый День», федеральную трассу на участке с 1548 по 1796 от Аши до развязки на Чебаркуль закрыли 26 декабря для грузового и пассажирского транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Сегодня с 6:30 ограничения сняты.

Напомним, сегодня в регионе ожидаются снегопады, слабые мели и гололедица.

Челябинск, Павел Зварзин

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