Супругов-южноуральцев приговорили к 18 годам колонии каждого из изнасилование собственных сыновей

В Челябинской области суд огласил приговор супругам, насиловавшим собственных детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Троицкий городской суд признал двух местных жителей виновными в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних сыновей.

31-летнего мужчину и его 30-летнюю жену задержали в апреле нынешнего года после того, как четверо их детей оказались в социальном учреждении. Там и выяснилось, что двое мальчиков подвергались сексуальному насилию. В ходе следствия установили, что в 2017-2019 годах их родители не раз предпринимали в отношении детей развратные действия.

Южноуральцев лишили родительских прав. Суд приговорил каждого из них к 18 годам лишения свободы и 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима, мужчина отправится в колонию строгого режима.

Также оба будут принудительно наблюдаться у врача-психиатра.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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