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Понедельник, 27 декабря 2021, 09:00 мск

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Над качеством продукции уральских металлургов будет работать искусственный интеллект

Компания Datana внедряет на ММК искусственный интеллект для повышения качества продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для повышения качества продукции кислородно-конвертерного цеха ПАО «ММК» компания Datana (входит в ГК ЛАНИТ) разработала комплекс цифровых решений. Испытания данных решений были проведены на агрегатах внепечной обработки и непрерывной разливки стали и подтвердили эффективность разработок.

На агрегате печь-ковш был установлен программно-аппаратный комплекс для контроля продувки металла аргоном. Комплекс состоит из спроектированного инженерами Datana роботизированного манипулятора, камеры в защитном кожухе для сбора потоковых видеоданных при высоких температурах, а также ансамбля математических моделей на основе нейронных сетей. В режиме реального времени комплекс проводит съемку и анализ видео, оценивает и выдает рекомендации для сталевара. Благодаря работе программно-аппаратного комплекса за производственным процессом проще наблюдать, что позитивно сказывается на качестве продукции.

На агрегате вакуумирования стали установлена система оптимизации процесса обезуглероживания – для этого была разработана физико-химическая модель, усиленная ML-моделями. Система рекомендует оптимальные режимы и прогнозирует время достижения целевого углерода в расплаве, что позволяет сократить время вакуумирования.

На двух машинах непрерывного литья заготовок, в свою очередь, установлена система детектирования шлака. Для решения этой задачи был использован вибродиагностический метод сбора данных и разработана ML-модель, позволяющая в ходе разливки стали детектировать шлак в потоке металла и рекомендовать оптимальное время прекращение операции. Система позволяет снизить количество попадающего в промковш шлака, повышая качество непрерывнолитых слябов.

Важным преимуществом проведенных работ является оснащение сталеплавильных агрегатов дополнительным оборудованием – средствами контроля за процессом производства, что позволяет специалистам предприятия и в дальнейшем пользоваться инструментарием для оптимизации используемых технологических операций.

«Для нас высокое качество продукции – залог успеха и доверия к нам наших клиентов, – отмечает начальник научно-технического центра ПАО «ММК» Андрей Картунов. – Поэтому мы видим перспективу в применении искусственного интеллекта как для повышения удовлетворенности клиентов по текущему ассортименту нашей продукции, так и для создания новых видов продукции с повышенными требованиями к качеству».

«В данном проекте объединение решений в цепочку создания ценности для их совместной работы помогло достичь интегрального целевого показателя: повышение выхода годного, – подчеркивает генеральный директор Datana Владимир Захаров. – Этот принцип также заложен в продуктовую линейку компании Datana и позволяет достигать недоступных для «лоскутной» цифровизации показателей эффективности производства».

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2021, РИА «Новый День»

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