В Магнитогорске вспыхнул новый трамвай

Новый трамвайный вагон сгорел в Магнитогорске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 декабря, на левом берегу реки Урал в Магнитогорске.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, загорелся трамвай, следовавший по маршруту №16Б. Некоторое время спустя огонь перекинулся на стоявший рядом вагон маршрута №1.
Из трамваев самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще до прибытия пожарных. Пострадавших в результате возгорания нет.
Как уточняет издание «Верстов.Инфо», один из сгоревших вагонов недавно был куплен городом у предприятия из Екатеринбурга. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки двигателя.
Челябинск, Виктор Елисеев
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