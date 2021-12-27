За неделю в мире зарегистрировали несколько сотен случаев особо опасных болезней животных

За неделю в 33 странах зафиксировали несколько сотен новых очагов особо опасных заболеваний среди животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 18 по 24 декабря 2021 года во Всемирную организацию охраны здоровья животных (OIE) поступили сообщения о регистрации 335 очагов особо опасных болезней животных в 33 странах мира. Соответствующие нотификации были опубликованы на официальном сайте OIE.

Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) H5N1 зафиксирован в Канаде, где болезнь не регистрировали с 2015 года, и впервые зарегистрирован на территории Фарерских островов (2). Новые случаи ВПГП также отмечены в 15 европейских странах: Австрии (5), Бельгии (4), Великобритании (65), Венгрии (33), Германии (4), Дании (3), Ирландии (3), Италии (54), Нидерландах (2), Польше (7), Франции (5), Хорватии (2), Чехии (1), Швеции (4) и Эстонии (1). В Азии ВПГП выявили в 5 государствах: Гонконге (1), Израиле (3), Иране (2), Южной Корее (3) и Японии (1).

Власти Канады сообщили о регистрации атипичной губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (atypical BSE type H) в Альберте. Это первый случай BSE в этой провинции почти за 6 лет. В Палестине зарегистрирован новый очаг ящура среди невакцинированного крупного рогатого скота. В Бельгии выявлен туберкулез.

Очаги африканской чумы свиней зарегистрированы на территориях Венгрии (10), Германии (23), Латвии (18), Румынии (45), Украины (1) и Китая (1). Новые очаги классической чумы свиней среди диких животных зафиксированы в Японии (15). Болезнь Ауески вновь выявлена у диких кабанов во Франции (1).

В Марокко выявлен один очаг чумы мелких жвачных. Бешенство отмечено в Малайзии (5) и в Мелилье (1).

В Великобритании зарегистрировано по одному очагу коронавирусной инфекции COVID-19 – у тигров в зоопарке и у домашней собаки. Инфекция также была обнаружена у домашних питомцев (собак и кошек) в Швейцарии (1) и Таиланде (2).

Челябинск, Виктор Елисеев

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