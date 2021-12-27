Стоки из канализации неделю бегут по дороге в одном из районов Златоуста

Жители Златоуста устали общаться с автоответчиком из-за регулярных коммунальных аварий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители района Демидовка в Златоусте без малого неделю наблюдают за водой из канализационных колодцев, растекающейся по основной улице жилого массива. Об этом они сообщили в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Многократно звоним в водоканал нашего города, из канализационных колодцев по центральной дороге Табунка бежит вода, к телефону никто не подходит, с нами разговаривает автоответчик, – пишет автор обращения. – Звонили в единую диспетчерскую службу города, нам сказали: звоните в водоканал, вашу заявку приняли. С 22 декабря вода бежит по дороге, к вечеру сегодняшнего дня гололед будет на остановке трамвайной на Сыромолотова».

При этом, по словам жителей, эта проблема не нова: уже много лет она возникает, как только начинаются холода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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