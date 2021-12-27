В Челябинской области вырос размер взноса на капремонт

На Южном Урале в очередной раз повысили плату за капитальный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2022 года увеличится размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление правительства Челябинской области опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения на 2022 год в размере 10,1 рубля. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», – говорится в документе.

Напомним, в настоящее время плата за капремонт в регионе равна 8,6 рубля за квадратный метр, в 2020 году она составляла 8,2 рубля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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