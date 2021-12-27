Челябинцам рассказали, где можно запускать фейерверки

Жителям Челябинска напомнили перечень мест для запуска пиротехнических изделий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения на использование пиротехнических изделий действуют в Челябинске вот уже несколько лет.

В соответствии с ними, фейерверки можно запускать лишь в специально разрешенных местах. Согласно постановлению администрации города, в различных районах Челябинска таких специальных площадок, как и в прошлом году, будет 12: 4 – в Калининском районе, по 2 – в Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах, по 1 – в Курчатовском и Советском районах.

С адресами и схемой размещения площадок можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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