российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 декабря 2021, 13:21 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

Челябинцам рассказали, где можно запускать фейерверки

Жителям Челябинска напомнили перечень мест для запуска пиротехнических изделий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения на использование пиротехнических изделий действуют в Челябинске вот уже несколько лет.

В соответствии с ними, фейерверки можно запускать лишь в специально разрешенных местах. Согласно постановлению администрации города, в различных районах Челябинска таких специальных площадок, как и в прошлом году, будет 12: 4 – в Калининском районе, по 2 – в Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах, по 1 – в Курчатовском и Советском районах.

С адресами и схемой размещения площадок можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,