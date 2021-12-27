В Челябинской области депутаты отказываются принимать бюджеты на 2022 год

Депутаты Катав-Ивановска отказались принимать бюджет города на 2022 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет депутатов Катав-Ивановского городского округа не смог принять бюджет на 2022 и плановые 2023-2024 годы. Повторное уже голосование так и не смогло набрать необходимого числа голосов.

Заседание, на котором должны были принять главный финансовый документ, прошло в понедельник, 27 декабря. В итоге законопроект о бюджете поддержали 9 депутатов, 5 голосовали против, 2 воздержались. Для ободрения документа было необходимо 11 голосов.

Главная претензия депутатов – в бюджете не предусмотрено средств на выполнение наказов избирателей. Оговаривается только заработная плата сотрудников мэрии и муниципальных учреждений, обслуживание городской территории, ремонт одного участка теплотрассы, исполнение представления прокуратуры по реконструкции тротуара. Кроме того, бюджет административного центра Катав-Ивановского района оказался меньше предполагаемых расходов второго по значению в муниципалитете города – Юрюзани.

Интересно, что это уже вторая территория, оказавшаяся перед перспективой вступить в новый год без утвержденного бюджета. Ранее главный финансовый документ отказались поддерживать депутаты Кунашакского района. Протест парламентариев также вызвало отсутствие в бюджете средств на выполнение наказов избирателей.

Согласно бюджетному законодательству, до принятия бюджета на расходы муниципалитет может направлять 1/12 годового плана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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