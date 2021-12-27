Из-за нового генплана в Челябинске отложили рассмотрение иска о защите леса на северо-западе города

Рассмотрение иска в защиту леса, на месте которого планируется строительство центра хоккейной подготовки, отложили до конца января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 декабря, состоялось судебное заседание по иску о защите леса на Тополинке, на месте которого планируется построить региональный центр хоккейной подготовки. Об этом сообщил челябинский экоактивист Владимир Казанцев.

В ходе заседания представители администрации Челябинска «просили отложить разбирательство в связи с тем, что новый Генеральный план не опубликован, но в нем все спорные участки выведены из-под строительства», рассказал юрист.

Сам правозащитник уточнил требования, просил запретить администрации города выдачу разрешения на строительство катка и привлечь в качестве третьих лиц застройщика и генерального подрядчика.

Суд отложил судебное заседание на 26 января 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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