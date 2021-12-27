В Челябинской области раскрыли убийство ребенка, произошедшее четверть века назад

Южноуральские следователи нашли убийцу девятилетней девочки, расправившегося с ней 24 года назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам убийства было возбуждено в 1997 году после исчезновения 9-летней девочки в одном из населенных пунктов Брединского района.

Выйти на след убийцы удалось лишь недавно. В ходе расследования следователи получили сведения о причастности к совершению преступления 59-летнего местного жителя, отбывающего наказание в исправительном учреждении за ранее совершенное убийство.

По словам мужчины, осенью 1997 года в своем доме в Брединском районе он нанес школьнице несколько ударов деревянной скалкой по голове, от которых она скончалась на месте. Тело девочки он закопал в лесу недалеко от дома.

59-летний южноуралец дал признательные показания. В ходе допроса он сообщил детали и ряд обстоятельств преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли подтверждение.

В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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