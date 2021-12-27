Южноуральцы пригрозили акцией протеста из-за изменения работы онкоцентра

Южноуральцы пригрозили выйти на акцию протеста против закрытия онкологического центра в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о готовящейся акции появилась в социальных сетях. Суть проблемы южноуральцы изложили в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«В Миасс долгое время функционировал межрайонный онкологический центр в одном из районов города (по поводу его месторасположения было много жалоб и недовольства горожан). С мая 2021 года онкологическая поликлиника осуществляет прием пациентов на базе ГБ-2 в районе Машгородок, где в свою очередь был проведен косметический ремонт, тоже было много недовольств по поводу удобства расположения и транспортной доступности, но все привыкли и пользуются услугами этого медучреждения.

С 1 января 2022 года вышеуказанная онкополиклинника прекращает свою деятельность, и пациентам предлагается получать лечение в Златоусте на базе МЦ «Лотос», который получил квоту государства на лечение онкобольных», – пишут жители региона.

Южноуральцы просят сохранить действующий в Миассе онкоцентр. «Этот диспансер очень нужен Миассу! На посещение этого медучреждения тратится около 6-7 часов времени пациента, народу много, все из разных частей города идут за лечением, консультацией, помощью. Ликвидация в Миассе этого медучреждения негативно отразится на оказании медицинской помощи онкобольным, многие просто не смогут ездить в соседний город из-за загруженности нового онкологического медучреждения, затрудненного регулярного транспортного сообщения. А многие попросту потому, что не смогут вытерпеть по состоянию здоровья поездку в другой город и ожидание в очередях, ведь туда будет вынуждено обращаться целевое население всей горнозаводской зоны», – говорят авторы обращения.

В правительстве Челябинской области уверяют, что о закрытии поликлиники в Миассе речи не идет: в Златоуст пациентов будут направлять за уточнением диагноза, так как в Миассе ранее были проблемы с выявляемостью заболеваний, говорят чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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