На Южный Урал возвращаются морозы: уже сегодня ночью температура воздуха в отдельных районах понизится до -28.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следующая ночь будет еще холоднее: на юге до -30. А в ночь на четверг, 30 декабря похолодает до -33.

Днем все три дня будет до -20. Из-за ветра температура будет ощущаться на 6-7 градусов ниже.

31 декабря должно немного потеплеть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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