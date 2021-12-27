На Южный Урал возвращаются морозы: уже сегодня ночью температура воздуха в отдельных районах понизится до -28.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следующая ночь будет еще холоднее: на юге до -30. А в ночь на четверг, 30 декабря похолодает до -33.
Днем все три дня будет до -20. Из-за ветра температура будет ощущаться на 6-7 градусов ниже.
31 декабря должно немного потеплеть.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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