Будущих жильцов дома для переселенцев и сирот ужаснули квартиры, которые им готовят в Еманжелинске

Южноуральцев возмутило качество жилья для переселенцев и сирот в домах, возводимых строительной компанией правительства области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Еманжелинска попросила губернатора Челябинской области Алексея Текслера приехать и проверить жилье, в которое хотят переселить людей из ветхоаварийных домов и детей-сирот. Об этом она написала в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Вы уже приезжали на место строительства с проверкой в город Еманжелинск на Энгельса, 22», – напомнила женщина. И выложила в пост многочисленные фото. На снимках видны пятна на полу и потеки на стенах, неровно наклеенные обои, грубые срезы плинтуса, осыпающаяся штукатурка. «Интересно, за что получают люди деньги, которые этим занимаются? Это нецелесообразное использование государственных денег, которые были выделены на строительство этого дома», – возмущается еманжелинка.

Интересно, что возведение этого и еще одного дома для переселенцев на деньги властей выполняет компания ЮУ КЖСИ, принадлежащая правительству Челябинской области.

В администрации Еманжелинского района подтвердили, что предприятие строит два здания по заказу чиновников. Однако заверили, что жилые помещения еще не были приняты городом, и произойдет это только после устранения всех замечаний. По муниципальному контракту, передать постройки району застройщик должен 31 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»