Цветы искрящиеся да грибы светящиеся: в Челябинске открыли главный ледовый городок (ФОТО)

В Челябинске открылся главный ледовый городок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в нынешнем году на площади Революции «вырос» сказочный лес.

В нем обитают хорошо знакомые персонажи: и Баба Яга, и три богатыря, и Змей Горыныч, и медведь (поскольку у него есть самовар, он не одинок – гоняет чаи с ледяной девицей), и мудрая сова, подсказывающая дорогу, и другие герои русских сказок.

Растут в лесу цветы искрящиеся, елки да грибы святящиеся – другие фигуры подрядчик почему-то решил не подсвечивать.

Явно сэкономили и на малых архитектурных формах – скамейках и урнах – поставили дешевые, в сказочный лес они не вписываются, хотя и зеленые.

Делала городок екатеринбургская компания, с которой у мэрии уже был опыт работы. Проект обошелся в 8,5 млн рублей.

Как всегда, в городке есть и горки, и лабиринты, но малышню, как магнитом, тянет большая снежная куча за его пределами. Во-первых, с нее отлично видно весь сказочный лес, во-вторых, детская фантазия может превратить эту кучу во что угодно, а горка – она и есть горка.

Если не будет оттепели, сказочный лес в центре Челябинска должен продержаться до весны.

С 28 декабря по 9 января на территории городка планируется проводить новогодние мероприятия.

Челябинск, Евгений Полак

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