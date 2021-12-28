В Челябинской области рост производства продолжает замедляться

Рост производства на Южном Урале теряет скорость на протяжении шести месяцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс промышленного производства региона в январе-ноябре текущего года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Динамику роста показали 3 группы ИПП: добыча полезных ископаемых (+22,3%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10,9%) и обрабатывающие производства (+7,4%). В группе «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» зафиксировано падение на 3,4%.

Среди обрабатывающих производств лидеры роста производство мебели (+44,2% к январю-ноябрю 2020 года), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+28,7%) и производство кожи и изделий из нее (+19,5%). Рекордное падение зафиксировано в сферах производства прочих транспортных средств и оборудования (-33,6%), производства лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях (-27,2%) и производства прочих готовых изделий (-25,5%).

При этом следует отметить, что с июня текущего года темпы роста промышленного производства сокращаются. Так, в январе-мае 2021 года индекс промышленного производства составил 113,7% к аналогичному периоду 2020 года, и это был максимальное значение за год. В дальнейшем этот показатель неуклонно сокращался, достигнув в ноябре 108,6%.

Так, по сравнению с октябрем 2021 года в ноябре рост зафиксирован лишь в группе «обеспечение электроэнергией, газом и паром» (+13,2%), что объясняется началом отопительного периода.

В остальных группах объемы производства сократились: добыча полезных ископаемых снизилась на 1,2%, обрабатывающие производства – на 2%, водоснабжение, водоотведение и прочее просели на 6,5%. В целом объем промышленного производства снизился в ноябре на 1,1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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