Ободранные елки, оторванные лесенки: южноуральцы в шоке от подготовки чиновников к Новому году

Жители Челябинской области массово жалуются на отвратительное качестве ледовых городков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году одними из «чемпионов» по экономии на праздничном настроении рискуют стать чиновники поселка Зауральский (Еманжелинский район). Ледовый городок муниципалитета украсила изрядно потрепанная елка, о чем жители рассказали в социальных сетях.

«Какой год, такая и елка», – сопроводила жительница поселка свой видеоролик, запечатлевший елку, украшенную ветками лишь с одной стороны.

«Лучше бы вообще ничего не ставили, чем такое убожество! – комментируют еманжелинцы «подарок» администрации. – Вообще за людей не считают».

Впрочем, кому-то не досталось и елки. Например, жителям поселка Роза Коркинского района. «У нас кроме задрипанной деревянной горки ничего нет в этом году. Даже растущие лиственницы не нарядили, как делали в последние годы, чтоб с елкой не заморачиваться», – сетует жительница поселка.

А вот в Нагайбаке елка есть, даже пушистая, но кроме нее в ледовом городке нет практически ничего, как и на центральной площади административного центра района.

Да и там, где в ледовом городке хоть что-то есть, это отнюдь не всегда, как оказалось, приносит радость детям. В этом убедились жители Карталов. «Пошли гулять, ребенок горку увидел, обрадовался, а лестница просто брошена рядом, не прикручена. До площадки горки от последней лесенки супругу по пояс, то есть ребенку (даже которому лет 12) просто не взобраться», – возмущается жительница Челябинской области.

Между тем, до Нового года осталось всего 4 дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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