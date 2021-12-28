Смертность от ковида в Челябинской области, возможно, пошла на спад

Смертность от ковида в Челябинской области, возможно, пошла на спад: впервые за почти 2,5 месяца число летальных исходов за сутки вышло из диапазона 28 – 32.

По данным региональный минздрава, 27 декабря о инфекции скончались 27 человек. В последний раз такой показатель отмечался 17 октября. Продолжает снижаться заболеваемость – за сутки выявлено 502 новых случая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 145 тысяч 330 инфицированных. 7 тысяч 224 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 950).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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