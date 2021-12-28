Кто-то остался без подарка: челябинская таможня задержала партию контрафактного парфюма на 4,5 миллиона рублей

Челябинские таможенники задержали контрафактную парфюмерию на сумму 4,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства задержали партию поддельной парфюмерной продукции. Контрафакт в составе сборного груза пытались ввезти на территорию России из Казахстана. Подозрительное транспортное средство сотрудники мобильной группы остановили вблизи Троицка.

«При проведении досмотра таможенники обнаружили более тысячи флаконов парфюмерной продукции мировых брендов с признаками контрафакта, – комментирует Станислав Васев, заместитель начальника Челябинской таможни. – Правообладатели торговых марок оценили нанесенный ущерб в 4,5 миллиона рублей».

Поддельные CAROLINA HERRERA, Dior, Chloe, GIVENCHY, CHANEL, D&G, судя по товарно-сопроводительным документам, следовали в Екатеринбург.

В настоящее время товар изъят сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»