Власти Челябинской области не справляются со снегом на дорогах

Жители Южного Урала заявили, что дороги в городах и селах утонули в снегу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы завалили местные и региональные власти жалобами на некачественную уборку улиц и дорог от снега либо и вовсе ее отсутствие. Их поток вырос после снегопадов, прошедших на прошлой неделе.

«Алексей Леонидович, помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией по содержанию дорог в Чебаркуле, – обращается к губернатору южноуралец в интернет-сообществе «Текслер, помоги». – Вот, честное слово, звоню уже каждый день и задаю вопросы по уборке снега с дорог. В городе, насколько я понимаю, работает один «тракторенка» (и еще непонятная машинка со щеткой впереди). И это на весь город. Про поселки можно вообще не заикаться, туда чистить раз за зиму заезжают. Раскатываем, растаптываем сами себе тропки и дороги. В городе в местах теплотрассы образовались «ледники». Говорю: пустите грейдер содрать шишки, – да, да, запустим. А по факту, он две улицы «продрал» – и дело с концом. И так из года в год». И происходит все это, напоминает автор обращение, в городе, который считается курортом.

Впрочем, есть ситуации и похуже. Например, деревню Кабанское в Каслинском районе снег в буквальном смысле слова отрезал от окружающего мира. «Замело снегом дорогу до деревни от Полднево, – пишут ее жители. – Никто чистить ее не собирается в этом году, так и сказали прямым текстом. Никаким службам не добраться, хлеб, продукты и лекарства не привезти! А там вся деревня пенсионеры! Не дай бог что – умирай ложись! Очень прошу помочь нам всем!"

Еще одна жалоба – из Нагайбакского района. «В поселке Совхозный нет ни дорог, ни света, – рассказывают южноуральцы. – Просто дыра какая-то. Есть ли администрация или депутаты? Или уже отмечают праздники? Просто ужас какой-то... По этим тропинкам дети ходят в школу и в садик. Про «скорую» вообще можно забыть».

Правда, жителям поселка, возможно, повезло: в комментарии к посту представители районного администрации пообещали, что в ближайшее время дороги в Совхозном очистят от снега, да и вопросом освещения скоро займутся.

Кстати, плачевно складывается ситуация с уборкой снега и недалеко от Челябинска. Например, губернатору предложили оценить качество работ по борьбе со снежным покровом в Еманжелинском районе. Сопроводив приглашение фотографиями утопающих в снегу дорог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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