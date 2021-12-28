Экс-начальника отдела Росгвардии в Коркино подозревают в присвоении зарплаты водителя-призрака

В Челябинской области бывший начальник районного отдела вневедомственной охраны подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии в Коркино, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период 2018-2019 годов южноуралец устроил в штат отдела водителем своего знакомого. Правда, фактически тот свои трудовые обязанности не исполнял. А заработную плату за него получал сам росгвардеец. Всего за это время мужчина присвоил более 208 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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