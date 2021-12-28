Копейчанин, больше десяти лет бегавший от алиментов, предстанет перед судом

Житель Копейска предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов на содержание троих детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате средств на содержание детей.

Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.

В ходе расследования установили, что в 2009 году судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании с отца 3 несовершеннолетних детей средств на их содержание до совершеннолетия.

Вместе с тем, по состоянию на 2021 год, общая задолженность по алиментным обязательствам составила свыше 2,2 миллиона рублей.

Решением мирового судьи в феврале 2021 года копейчанина за уклонение от уплаты алиментов приговорили к 40 часам обязательных работ.

Однако, мужчина продолжал уклоняться от выплаты алиментных обязательств, установленных судом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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