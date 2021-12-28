ММК вошел в число призеров международного конкурса кейсов в сфере отношений с инвесторами

Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ») провело награждение победителей XI Международного Конкурса IR/ESG-кейсов (2021). Второе место в конкурсе заняло ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: диплом призера получила руководитель по связям с инвесторами Вероника Крячко.

Принимая награду, Вероника Крячко отметила важность работы ММК и других крупных компаний с ритейл-инвесторами (то есть частными лицами, приобретающими ценные бумаги компании). «Мы стремимся поддерживать проактивный, открытый диалог со всеми представителями инвестиционного сообщества. Ритейл-инвесторы – это новое явление для нашего фондового рынка. Выстраивание эффективной коммуникации с ритейл-инвесторами – важный инструмент IR-программы, направленной на повышение стоимости бизнеса», – подчеркнула руководитель ПАО «ММК» по связям с инвесторами.

ММК успешно работает с инвестиционным сообществом: за пять лет капитализация компании продемонстрировала рост в 64%. В 2021 году служба по связям с инвесторами провела День инвестора с участием председателя совета директоров и генерального директора ПАО «ММК» («ММК-Онлайн»), организовала визит на производственную площадку ММК аналитиков и инвесторов, подготовила годовой отчет за 2020 год, соответствующий лучшим международным практикам, вела постоянный и открытый диалог с инвестиционным сообществом.

Успехи Магнитогорского металлургического комбината в работе с инвесторами неоднократно отмечались на федеральном и международном уровне: так, британское издание Communicate Magazine признало ММК победителем премии Corporate & Financial Awards в номинации «Лучшая работа с инвесторами и аналитиками». Кроме того, авторитетное издание Institutional Investor, оценивающее эффективность компаний с точки зрения работы с инвесторами, включило ММК в лидеры своего рейтинга (четвертое место в списке Executive Team Emerging EMEA 2021).

Магнитогорск, Павел Зварзин

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