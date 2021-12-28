В Челябинске парковки рядом с мэрией сделают платными

В следующем году в Челябинске появятся платные парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт по созданию платного парковочного пространства в центре Челябинска пройдет в следующем, 2022 году. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

В течение полугода будут работать три экспериментальные парковки, расположенные у главного управления ЮУЖД, головного офиса «Челябинвестбанка» и здания городской администрации.

При этом, как рассказала чиновница в интервью «КП-Челябинск», главная цель эксперимента – убрать с парковок машины жителей окрестных домов. «Это же общественные места, куда приезжают жители: кто-то на работу, кто-то сделать покупки и уехать, кто-то погулять по городу или перекусить», – цитирует издание г-жу Котову.

Интересно, что все три парковки располагаются неподалеку от мэрии, а также ряда министерств и ведомств регионального значения.

Напомним, о создании платного парковочного пространства в центре Челябинска говорят уже не первый год. Была даже попытка заключить с частной компанией концессионного соглашения. Однако происходило это еще в бытность у власти губернатора Бориса Дубровского и мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Но тогда дальше обозначения намерений по развитию платных парковок дело не пошло.

В следующем году власти намерены выяснить, насколько востребованы могут быть услуги платных парковок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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