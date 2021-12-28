«На печеньки»: фуршеты южноуральских чиновников обойдутся региональному бюджету в 14,5 миллиона рублей

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило два аукциона на организацию проведения официальных мероприятий, а также банкетов. Общая сумма финансирования – 14,5 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальная (начальная) цена контракта на проведение официальных мероприятий составляет 10 миллионов рублей. Всего на следующий год запланировано 17 приемов со средним числом участников 100 человек.

В обязанности подрядной организации будет входить обеспечение проживания участников мероприятий, оформление места проведения мероприятия, культурное обслуживание (экскурсии по городу и предприятиям, посещение спектаклей, концертов, выставок). Для обслуживания мероприятия компания должна обладать пятью автомобилями представительского класса, десятью микроавтобусами и авторефрижератором.

Кроме того, для каждого участника мероприятия необходимо будет подготовить набор подарков и сувениров: для руководителя делегации стоимостью до 3 тысяч рублей, для рядового участника – до 1 тысячи рублей.

За проведение банкетов чиновники управделами готовы заплатить 4,5 миллиона рублей (в 2020 году максимальная цена контракта была 6,5 миллиона). В следующем году планируется провести 30 мероприятия со средним числом гостей 70 человек.

От подрядчика потребуется обеспечить мероприятия официантами в униформе, сервировать стол, согласовать с заказчиком перечень блюд и напитков. При этом в ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе алкогольных), должен учитывать пожелания заказчика, в том числе национальные и религиозные традиции.

В правительстве подчеркивают, что речь пока идет о начальных ценах, которые в ходе аукциона могут снизиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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