В Челябинской области в аварию попало очередное такси: есть погибшие и раненные

В Челябинской области в аварию попало очередное такси. 2 человека погибли, 3 ранены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня в 00:55 на 7-м километре автодороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым. ВАЗ – 2115 вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA RIO. От удара одну из машин выбросило за пределы дороги.

21-летний водитель ВАЗа и 42-летний водитель KIA погибли. Для извлечения их тел из искореженных авто понадобилась помощь спасателей.

В KIA, брендированном как «Яндекс.Такси», находились трое пассажиров: мужчины 20 и 31 лет и 25-летняя женщина. Они госпитализированы.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Известно, что водитель ВАЗа имел 3-летний водительский стаж и к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Челябинск, Павел Зварзин

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